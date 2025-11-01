Il sindaco in preghiera per santi e defunti

Nel pomeriggio di Ognissanti, vigilia del giorno dei defunti, il sindaco Alessandro Basso ha partecipato alla celebrazione presieduta dal vescovo Giuseppe Pellegrini e accompagnata da numerosi sacerdoti della diocesi, presso la cappella del cimitero urbano di via Cappuccini.Pellegrini si è. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

