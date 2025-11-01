Il sindaco Giannetti revoca l' incarico all' assessora Sara Norcia
Il sindaco di Terracina Francesco Giannetti ha firmato il decreto di revoca all’assessora Sara Norcia, che aveva le deleghe ai Servizi sociali e politiche della famiglia, emergenza abitativa, istruzione, pari opportunità, integrazione, trasporti scolastici, tutela degli animali e successivamente. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
TERRACINA - Il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti e l’Assessore alle Politiche Scolastiche Sara Norcia hanno incontrato presso il Palazzo Comunale gli studenti dell’IPS Filosi e dell’ITC Arturo Bianchini dopo l’accorpamento dei due Istituti disposto con - facebook.com Vai su Facebook
Terracina, il Sindaco Giannetti revoca l’incarico all’Assessora Sara Norcia - Il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti ha firmato il decreto di revoca dell’Assessora Sara Norcia. latinaquotidiano.it scrive
Terracina, il sindaco Giannetti revoca l’assessore Sara Norcia - Sara Norcia, inizialmente titolare delle deleghe ai Servizi sociali, scuola e famiglia, era stata successivamente riassegnata al Trasporto pubblico locale dopo un primo riassetto delle funzioni. Come scrive latinaoggi.eu