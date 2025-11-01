Il sesso che ho fatto con gli uomini? Soft non completo È stato fottut**ente divertente ma sono stato anche minacciato | lo rivela Charlie Sheen

Ha al suo attivo film di successo come “Platoon” (1986), “Wall Street” (1987), la serie di “Scary Movie”, “Essere John Malkovich” (1999) e “Wall Street – Il Denaro non dorme mai”, Charlie Sheen – oggi 60enne – è uno degli attori più apprezzati di Hollywood. Durante la chiacchierata a “Speaking on In Depth” con Grant Bersinger, l’attore però ha voluto mettere i puntini sulle i su alcune esperienze sessuali omosessuali che ha avuto in passato e che sono state citate sia nel libro autobiografico che nel docufilm, disponibile su Netflix. “È stato fottutamente divertente – ha dichiarato Sheen -. Strano, ma divertente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

