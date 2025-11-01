Il segreto per il Paradiso | devozione antica ed afficacissima a Maria sconosciuta ai più

L’antica devozione a Maria, custodita dai Santi, ma oggi sconosciuta a molti, è il segreto più efficace per assicurarsi la via per il Paradiso. Come più volte ci hanno detto, sia i Papi che i Santi, “tutti siamo destinati alla santità” e, di conseguenza, anche al Paradiso. Alcuni Santi, però, ci aiutano a comprendere meglio. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Il segreto per il Paradiso: devozione antica ed afficacissima a Maria, sconosciuta ai più

