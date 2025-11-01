Il segretario dei giovani socialisti Karim Tabti al congresso fondativo di SI a Foggia

1 nov 2025

Durante il congresso, i presenti hanno eletto l’avv. Bruno Colavita quale segretario del circolo di Sinistra Italiana Foggia, avviando ufficialmente una nuova fase di attività politica e di partecipazione all’interno dello scenario cittadino. Alla serata hanno preso parte numerosi esponenti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

