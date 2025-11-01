Il sassofonista Bruno Giordana fra i vincitori del premio ' Roberto D’Orazio'
Torna il Premio D'Orazio, dedicato al patron dello storico caffè Vittoria dove il 13 novembre, alle 17,30, si terrà la cerimonia di premiazione. Fra i premiati della quarta edizione spicca Bruno Giordana, tra i più importanti sassofonisti italiani, famoso musicista che si è esibito con Renato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Torna a Chieti il Premio Roberto D’Orazio: tra i premiati il sassofonista Bruno Giordana - Tra i premiati figura Bruno Giordana, uno dei più importanti sassofonisti italiani, noto per le collaborazioni con artisti del calibro di Renato Zero, Fiorella Mannoia e i Pooh. Come scrive giornaledipuglia.com