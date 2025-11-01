Il sangue la Sindrome di Renfield le perversioni sessuali chi era il serial killer vampiro

È legato a Peter Kürten il primo utilizzo della definizione "assassino seriale" (Serienmörder), risalente al 1930 da parte del criminologo tedesco Ernst Gennat. Lui, ribattezzato il “vampiro di Düsseldorf”, scatenò il panico in Germania alla fine degli anni Venti con una serie di omicidi efferati, trenta secondo gli esperti, anche se il bilancio potrebbe essere molto più elevato. Soffriva della sindrome di Renfield, ossia raggiungeva l’eccitazione e il climax sessuale solo attraverso l’ingestione del sangue delle sue vittime. E anche per questo motivo è passato alla storia come uno dei criminali più brutali di sempre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il sangue, la Sindrome di Renfield, le perversioni sessuali, chi era il serial killer vampiro

