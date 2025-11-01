IL SABATO SERA DI RAI3 | L’INEDITA COPPIA CAPOTONDI-PREZIOSI PER LA TOSCA DI PUCCINI

Un evento straordinario per celebrare uno dei capolavori più amati della storia dell’opera. Sabato 1° novembre, alle 20.50 in diretta mondovisione su Rai3, “Tosca”, nella ricostruzione dell’allestimento originale del 1900 riproposto al Teatro dell’Opera di Roma, dove nacque il capolavoro di Giacomo Puccini. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura e Rai Cultura, anticipa l’apertura della stagione 20252026 dell’Opera di Roma e celebra il 125esimo anniversario dell’opera. A introdurre e commentare la serata su Rai3, saranno Cristiana Capotondi e Alessandro Preziosi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

