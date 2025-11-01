Il rugby non è più solo palla terra La nuova La regola ha sdoganato i duelli aerei e rivoluzionato il gioco Times

Il rugby ha preso letteralmente il volo. Un anno fa World Rugby, la federazione internazionale che governa la palla ovale, vietò l'uso dei cosiddetti escort runners vale a dire i giocatori che la squadra d'attacco lancia lungo nel campo avversario, fanno ostruzione su chi cerca di correre verso la palla favorendo la presa alta in tutta tranquillità e sicurezza del giocatore che difende. Vietare questo atteggiamento significa che, una volta calciata la palla si può cercare di contendere la stessa in aria al giocatore avversario con impatti, al volo, che aumentano spettacolarità, ma anche il rischio di infortuni.

