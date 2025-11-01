Il Rotary Club Valle Telesina presenta un autunno ricco di iniziative
Tempo di lettura: 3 minuti Un impegno concreto e capillare al servizio della comunità. Con questo spirito, il Rotary Club Valle Telesina, presieduto da Ferdinando Ceglia, ha annunciato nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri, 25 ottobre, un denso calendario di eventi che animeranno la Valle Telesina per tutto il mese di novembre e oltre. I progetti, incentrati su due pilastri fondamentali – la salute e lo sviluppo socio-culturale – testimoniano la volontà del Club di essere un punto di riferimento attivo e presente sul territorio. Il primo grande appuntamento è l’inaugurazione del “Mese della Prevenzione”, un’iniziativa di screening gratuito che si svolgerà fino al 30 novembre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
