Il robot IA che fa le pulizie è realtà | solleva 68 chili impara da te e devi chiedere un mutuo per pagarlo
Si chiama Neo e promette di cambiare per sempre il rapporto tra noi e le faccende domestiche. Non è fantascienza, non è un prototipo da laboratorio destinato a rimanere sulla carta. È un robot umanoide alto 165 centimetri, progettato dall’azienda norvegese 1X Technologies per entrare nelle case e occuparsi di quelle mansioni quotidiane che pochi amano e molti rimandano. Piegare il bucato, organizzare gli scaffali, mettere ordine negli ambienti: tutto quello che riempie le nostre giornate di piccoli, inevitabili doveri. Neo è già in fase di pre-ordine, con un prezzo che difficilmente passerà inosservato: circa 20. 🔗 Leggi su Screenworld.it
