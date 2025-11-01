Il robot IA che fa le pulizie è realtà | solleva 68 chili impara da te e devi chiedere un mutuo per pagarlo

Screenworld.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama Neo e promette di cambiare per sempre il rapporto tra noi e le faccende domestiche. Non è fantascienza, non è un prototipo da laboratorio destinato a rimanere sulla carta. È un robot umanoide alto 165 centimetri, progettato dall’azienda norvegese 1X Technologies per entrare nelle case e occuparsi di quelle mansioni quotidiane che pochi amano e molti rimandano. Piegare il bucato, organizzare gli scaffali, mettere ordine negli ambienti: tutto quello che riempie le nostre giornate di piccoli, inevitabili doveri. Neo è già in fase di pre-ordine, con un prezzo che difficilmente passerà inosservato: circa 20. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il robot IA che fa le pulizie è realtà: solleva 68 chili, impara da te e devi chiedere un mutuo per pagarlo

