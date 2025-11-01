Il ritorno di Calhanoglu Gol pesanti assist e rigori Dal possibile addio all’Inter a capocannoniere in A

L’avversaria preferita se l’è lasciata alle spalle. Con i due di mercoledì sera fanno sette gol di Hakan Calhanoglu alla Fiorentina in carriera, un viola che porta bene, neutralizzato con un paio di pezzi celebri del repertorio: il tiro da fuori e la trasformazione dagli undici metri. Arriva ora il Verona, per l’ Inter e il regista turco, la cui Fotoromanza estiva col Galatasaray ("Mi telefoni o no?") sembra lontana dietro l’orizzonte. Archiviati gli scontri verbali a distanza con compagni e dirigenza, gli ammiccamenti con la madrepatria e i malanni fisici dello scorso anno, Calhanoglu è tornato Calhanoglu. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

