Il ritorno di Calhanoglu Gol pesanti assist e rigori Dal possibile addio all’Inter a capocannoniere in A
L’avversaria preferita se l’è lasciata alle spalle. Con i due di mercoledì sera fanno sette gol di Hakan Calhanoglu alla Fiorentina in carriera, un viola che porta bene, neutralizzato con un paio di pezzi celebri del repertorio: il tiro da fuori e la trasformazione dagli undici metri. Arriva ora il Verona, per l’ Inter e il regista turco, la cui Fotoromanza estiva col Galatasaray ("Mi telefoni o no?") sembra lontana dietro l’orizzonte. Archiviati gli scontri verbali a distanza con compagni e dirigenza, gli ammiccamenti con la madrepatria e i malanni fisici dello scorso anno, Calhanoglu è tornato Calhanoglu. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Calhanoglu's return. Key goals, assists, and penalties. From a potential Inter departure to Serie A's top scorer. - His fast start has put a damper on a transfer window rife with rumors and disagreements with his teammates. Da sport.quotidiano.net