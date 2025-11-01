Il ritorno delle carte | da Madame Lenormand alla nuova scuola italiana della cartomanzia
Si racconta che una sera del 1792, a Parigi, precisamente al numero 5 di rue de Tournon, nel Faubourg Saint-Germain, in un bellissimo appartamento, apparentemente adibito a negozio di libri, si presentarono tre uomini. L’appartamento era lo studio di Madame (anche se sarebbe più corretto definire Mademoiselle) Marie-Anne Adélaïde Lenormand, scrittrice e famosa esoterica. I tre uomini erano i rivoluzionari Maximilien de Robespierre, Jean-Paul Marat e Louis Antoine de Saint-Just. L’intento dell’allegro terzetto, con la scusa di farsi leggere le carte, era quello di irridere la “Sibilla dei Salotti” e smascherarla come volgare truffatrice. 🔗 Leggi su Panorama.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Buongiorno my Friends!!! Un grande ritorno, la mia Antoinette in versione facile facile con le carte di riso progettate da me per Impronte d'Arte . Se volete realizzare questi quadri venite a trovarmi a Fantasy&Hobby, la fiera della fantasia e della creatività dal 31 - facebook.com Vai su Facebook
Il ritorno delle carte: da Madame Lenormand alla nuova scuola italiana della cartomanzia - Antonella Rotti, appassionata di tarocchi fin dall’adolescenza e fondatrice del canale YouTube CARTOMANTIQUE, ci racconta come sia importante uno studio serio e rigoroso per la loro lettura ... Si legge su panorama.it
Carte Lenormand rivelano: fortuna in amore, successo nel lavoro e denaro inaspettato questa settimana - Se cerchi una guida spirituale per iniziare bene la settimana, le carte Lenormand portano messaggi importanti su amore, lavoro, denaro e salute. Scrive msn.com