il rischio digitale per i bambini sotto i sei anni

Un momento di confronto per un uso consapevole delle tecnologie. Si è svolta, presso il Magazzino Verde (nella foto), l’iniziativa dedicata ai Patti digitali promossa dal Comune di Medicina, in collaborazione con il Nuovo Circondario Imolese, l’Ausl di Imola, la rete Patti digitali e l’associazione Gli Eretici. Un appuntamento di riflessione e condivisione sul tema dell’uso consapevole delle tecnologie digitali in età precoce (0-6 anni). L’evento è iniziato con il corto teatrale "Genitori in Cantiere" in cui genitori-attori non professionisti hanno portato in scena, in modo originale e coinvolgente, i rischi legati a un utilizzo precoce e inconsapevole di smartphone, social media e videogiochi nell’infanzia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

