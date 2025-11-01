Il rischio digitale per i bambini sotto i sei anni
Un momento di confronto per un uso consapevole delle tecnologie. Si è svolta, presso il Magazzino Verde (nella foto), l’iniziativa dedicata ai Patti digitali promossa dal Comune di Medicina, in collaborazione con il Nuovo Circondario Imolese, l’Ausl di Imola, la rete Patti digitali e l’associazione Gli Eretici. Un appuntamento di riflessione e condivisione sul tema dell’uso consapevole delle tecnologie digitali in età precoce (0-6 anni). L’evento è iniziato con il corto teatrale "Genitori in Cantiere" in cui genitori-attori non professionisti hanno portato in scena, in modo originale e coinvolgente, i rischi legati a un utilizzo precoce e inconsapevole di smartphone, social media e videogiochi nell’infanzia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
In sei mesi le richieste di connessione sono passate da 30 a 50 GW. Il rischio, secondo uno studio di Bcg, è una bolla digitale globale simile a quella della fibra ottica - facebook.com Vai su Facebook
Una mia beve riflessione su un tema attuale e delicato: la fragilità digitale e il rischio sistemico Continua a leggere... - X Vai su X
In Italia sempre più bambini sotto i sei anni rischiano di vivere in povertà - In Italia è aumentata la percentuale di bambini piccoli che vivono a rischio di povertà o esclusione sociale. Da fanpage.it
Un rischio per i bambini: "Serve una tregua digitale. Vanno frenati i telefonini" - La mozione di Leonardo Fiorentini, consigliere di minoranza della lista Anselmo "Limitare l’uso di smartphone e social media nell’età pre- Segnala msn.com
In Italia cresce il rischio povertà o esclusione sociale per i bambini sotto i 6 anni - Secondo le tabelle dell’istituto statistico i minori che vivono in una famiglia con un reddito inferiore al 60% di quello mediano, o sono in una situazione di deprivazione materiale o di bassa ... Scrive repubblica.it