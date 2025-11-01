Il rischio del fenicottero Circo in Pillole allo Spazio Flic

La Stagione Caleidoscopio della FLIC Scuola di Circo prosegue con “Il rischio del fenicottero”, primo Circo in Pillole con stage e regia a cura di Francesco Sgrò e protagonisti in scena 41 allievi di 15 nazionalità, 20 iscritti a Primo Anno e 21 all’Anno Tecnico. L’appuntamento è per le ore 18:00. 🔗 Leggi su Torinotoday.it