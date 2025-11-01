Il rigore nel finale di Ronaldo preserva l’inizio perfetto della capolista della Pro League saudita

2025-11-01 21:48:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Cristiano Ronaldo ha segnato un rigore al 115° minuto per mantenere l’inizio al 100% dell’Al-Nassr nella stagione della Pro League saudita dopo una vittoria per 2-1 sull’Al-Fayha. Ronaldo, che aveva pareggiato all’inizio della partita dopo che Jason aveva dato agli ospiti un vantaggio a sorpresa, ha inviato il rigore nel secondo tempo di recupero dopo che il difensore Abdulelah Al-Amri è stato dichiarato colpevole di fallo in area. Il risultato di Riyadh preserva il perfetto inizio di campionato di Ronaldo e compagni che li ha visti vincere tutte e sette le partite di apertura portandosi a tre punti di vantaggio in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

Coppa Italia. I laziali hanno eliminato il Perugia ai calci di rigore: saranno di scena al Comunale il 26 o 27 novembre. Tutte le qualificate, gli accoppiamenti dei quarti e le date di semifinali e finale. In caso di passaggio del turno, l’Arezzo affronterà in trasferta la - facebook.com Vai su Facebook

Nazionale, Bernardeschi sulla finale dell’Europeo: “Quel rigore fu un momento speciale” #SempreMilan #ACMilan #Milan - X Vai su X

Real Madrid, Ancelotti: 'Il rigore su Ronaldo era netto' VIDEO - Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha commentato con rabbia il rigore non assegnato su Ronaldo sul campo del Barcellona: “Il rigore oggi è stato chiaro a tutti tranne che all'arbitro che non ... Segnala calciomercato.com

Rigore, rissa in campo e Var: alla fine di Lazio-Torino succede di tutto - Nei minuti finali del match tra biancocelesti e granata si è scatenato il caos: tutto parte dal penalty prima non dato e poi concesso dopo revisione per il fallo di Coco su Noslin al 103'. Segnala tuttosport.com