Lionel Messi che tutti immaginavano in Arabia Saudita non ci sarà. Il campione argentino aveva avanzato la proposta di giocare nella Saudi Pro League per circa quattro mesi, nella pausa tra stagioni, per prepararsi al meglio al FIFA World Cup 2026, ma la risposta è stata netta: “Non siamo un campo d’allenamento”. Il rifiuto ha consegnato una scelta di visione del calcio saudita che va oltre la stella mondiale. Messi vuole la pausa-allenamento, l’Arabia dice no. Secondo quanto emerso, Messi e il suo entourage avevano contattato alcuni club della Saudi Pro League durante la pausa della MLS, proponendo un prestito o contratto breve per i quattro mesi precedenti al Mondiale. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Il rifiuto a Messi che fa scalpore: “Siamo un campionato serio, non una vetrina temporanea”