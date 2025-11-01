Il ricordo La messa in memoria di Renato Curi | Il suo spirito ha molto da insegnarci

"Vorrei parlarvi dello Spirito di Renato Curi perché questo Spirito, carissimi, non solo aleggia ancora dopo 48 anni, ma ha qualcosa di grande da insegnarci a tutti noi. Lo Spirito di Renato Curi è qualcosa di vivo, che è in movimento, è qualcosa di dinamico che incide sulla pelle di chi vuole viverlo", così padre Mauro ha iniziato l’omelia per il quarantottesimo anniversario della morte di Renato Curi. A Pian di Massiano ieri pomeriggio alle 18 si sono ritrovati i calciatori biancorossi, lo staff tecnico, i dirigenti del Perugia, i familiari e agli amici di Renato. Nel piazzale degli spogliatoi, è stata celebrata, come ogni anno la messa in ricordo del numero 8 del Perugia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

