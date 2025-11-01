Una seduta che difficilmente sarà dimenticata quella del Consiglio comunale del 29 ottobre. L’aula, solitamente luogo di dibattito politico e amministrativo, si è trasformata in uno spazio di silenzio, riflessione e memoria. A scuotere i banchi e i cuori dei presenti, la "restituzione" del Viaggio della Memoria 2025, raccontata dagli undici studenti abbiatensi che vi hanno preso parte. Non un semplice resoconto, ma un momento di profonda umanità e responsabilità civica. Il viaggio, svoltosi tra il 9 e il 12 maggio, ha coinvolto ragazze e ragazzi delle scuole Aldo Moro, IC Palestro, Terzani, Bachelet, Alessandrini, Lombardini e Scuola Media Europea, accompagnati dalla professoressa Rosaria Princi e dai consiglieri comunali Florangela Cirielli ed Edoardo Grittini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il reportage della memoria in Consiglio