Il regista palestinese Kamal Aljafari inaugura il 66° Festival dei Popoli

Firenzetoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’anteprima nazionale di “With Hasan in Gaza” del regista palestinese Kamal Aljafari inaugura il 66° Festival dei Popoli, il festival internazionale del film documentario, nella serata di lunedì 3 novembre dalle 20.30 al cinema La Compagnia, con l’autore presente in sala.Filmando una Gaza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

regista palestinese kamal aljafariIl 66° Festival dei Popoli inaugura con “With Hasan in Gaza” - Il regista palestinese Kamal Aljafari inaugura il 66° Festival dei Popoli con la prima nazionale di “With Hasan in Gaza”, un ritratto di una città che non ... Si legge su controradio.it

regista palestinese kamal aljafariGuerre, militanza, arte e intelligenza artificiale nei documentari del 66° Festival dei Popoli - Dall’1 al 9 novembre a Firenze torna il festival del film documentario, che sarà inaugurato dal regista palestinese Kamal Aljafari ... Segnala intoscana.it

Kamal Aljafari – UNDR - Box] presenta, in collaborazione con Nazra – Palestinian Short Film Festival, la proiezione di UNDR (2024), l’ultimo lavoro del regista palestinese Kamal Aljafari. Da exibart.com

Cerca Video su questo argomento: Regista Palestinese Kamal Aljafari