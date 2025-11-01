Il programma è sospeso Lutto Andrea Delogu la Rai ha deciso | la conferma dopo la morte di Evan
La morte di Evan Oscar Delogu, avvenuta il 29 ottobre a soli 18 anni, ha gettato un’ombra di dolore profondo sulla famiglia della conduttrice Andrea Delogu e sull’intero mondo dello spettacolo. Il giovane ha perso la vita in un tragico incidente motociclistico a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, mentre si trovava a bordo della sua Benelli 750. Secondo le prime ricostruzioni, Evan avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, andando a urtare un palo della luce e, subito dopo, un secondo, con esiti purtroppo fatali. Il suo funerale, celebrato il 31 ottobre nella stessa cittadina romagnola, ha visto la partecipazione di centinaia di persone, strette in un silenzio commosso per dare l’ultimo saluto a un ragazzo descritto da tutti come solare e generoso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
