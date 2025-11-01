Il progetto dell’emporio il Mantello Lo sport a portata di giovani | Corsi gratuiti per i ragazzi fragili

Un progetto per permettere ai giovani in difficoltà di praticare sport. Si tratta della finalità principale del Progetto sport 2025-26, promosso dall'emporio solidale Il Mantello, che si è posto come obiettivo il contrasto all'emarginazione sociale delle famiglie beneficiarie. Nel dettaglio quest'iniziativa permetterà di offrire ai bambini e ragazzi delle famiglie in carico a Il Mantello l'opportunità di praticare attività sportive gratuite per le famiglie. Un fine sociale per garantire la pratica sportiva a tutti i giovani. I dettagli del progetto sono stati esposti alla sede dell'emporio, in via Mura di Porto Po, alla presenza di tutti gli attori che ne hanno consentito la realizzazione.

