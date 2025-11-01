Il principe Harry | I miei figli sui social a 35 anni La cittadinanza americana? Ora non è nei piani

Vanityfair.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ospite del podcast Hasan Minhaj Doesn't Know, il duca di Sussex si racconta tra il serio e il faceto: dal libro di memorie al trasloco in California, fino ovviamente alla paternità. «Archie e Lilibet sanno solo che aiuto altre persone». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

il principe harry i miei figli sui social a 35 anni la cittadinanza americana ora non 232 nei piani

© Vanityfair.it - Il principe Harry: «I miei figli, sui social a 35 anni. La cittadinanza americana? Ora non è nei piani»

Altre letture consigliate

principe harry miei figliHarry racconta la sua vita quotidiana con i figli: "Archie e Lilibet sui social a 35 anni" - Il marito di Meghan Markle ha parlato apertamente dell'impatto dei social media e dell'età giusta per sbarcarvi. Da msn.com

principe harry miei figliIl Principe Harry e Meghan Markle vanno con i figli Archie e Lilibet a scegliere le zucche per Halloween: guarda - Nel filmato si vede Harry alle prese con la sua zucca mentre Meghan e i piccoli di 6 e 4 anni si muovono sullo sfondo. Scrive gossip.it

principe harry miei figliMeghan e Harry con i figli in un campo di zucche: scatta il conto alla rovescia dei Sussex per Halloween - La Duchessa su Instagram posta un video di una gita in famiglia: il secondogenito di re Carlo intaglia zucche e la piccola di casa si fa trascinare su un carretto ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Principe Harry Miei Figli