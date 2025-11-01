Il principe Harry | I miei figli sui social a 35 anni La cittadinanza americana? Ora non è nei piani

Ospite del podcast Hasan Minhaj Doesn't Know, il duca di Sussex si racconta tra il serio e il faceto: dal libro di memorie al trasloco in California, fino ovviamente alla paternità. «Archie e Lilibet sanno solo che aiuto altre persone». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il principe Harry: «I miei figli, sui social a 35 anni. La cittadinanza americana? Ora non è nei piani»

