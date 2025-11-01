Il Principe di Savoia celebra un secolo di Milano tra drink e memoria
L’arte della miscelazione si fa narrativa quando un bar decide di attraversare cent’anni di eventi mondiali versando storie in un bicchiere. A Milano, in piazza della Repubblica, l’ Hotel Principe di Savoia si prepara a soffiare su cento candeline nel 2027, e lo fa nel modo più inaspettato: trasformando i momenti cruciali del Novecento in esperienze liquide che si possono sorseggiare. La mixology come macchina del tempo. Non è la prima volta che un locale storico milanese gioca con la memoria collettiva attraverso i cocktail. La città è da sempre una delle capitali italiane della miscelazione, dove convivono locali che hanno fatto la storia del bere bene e nuove aperture dal respiro internazionale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
