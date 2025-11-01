Il primario Antonio Ciucani | Così al pronto soccorso si lavora in prima linea

Ha dedicato quasi 40 anni della sua vita al soccorso umano in emergenza urgenza, fino a ricoprire il ruolo di dirigente del pronto soccorso dell’ ospedale Murri di Fermo, incarico che ha lasciato ieri per pensionamento. E’ Antonio Ciucani, un nome che difficilmente si potrà dimenticare sia per i meriti del professionista che ha gestito gli anni del Covid e crisi di organico, sia per le virtù dell’uomo prima che del medico. Ciucani, perché si è dedicato sempre all’emergenza urgenza? "Alla fine degli anni ’80 quando c’erano tantissimi medici in attesa di lavoro a fronte della scarsa richiesta. Per me si aprì uno spiraglio alla centrale operativa del 118 di Ascoli e contestualmente al pronto soccorso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

