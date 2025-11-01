CHIAVENNA A Marina Brambilla, prima Rettrice donna della storia dell’ Università degli Studi di Milano, il " Premio FederBIM – Valsecchi 2025 " per l’impegno nella valorizzazione delle aree montane attraverso il Polo Unimont di Edolo. "Un esempio unico in Italia – si legge nella motivazione - che sta contribuendo a riconoscere alla montagna un ruolo centrale e competitivo nel sistema Paese e riportando le terre alte al centro dell’agenda accademica e istituzionale, quale laboratorio di innovazione, sostenibilità e coesione, attraverso l’apertura di corsi di laurea innovativi, nonché grazie al Mountain Innovation Hub, un portale digitale avanzato concepito per promuovere la conoscenza e il progresso delle aree montane italiane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il premio FederBim alla rettrice della Statale