Il polverone sollevato dal trailer di Scream 7 dimostra che Scary Movie 6 sta tornando nel momento giusto
All'indomani dell'uscita di Scream 6, nessuno avrebbe potuto prevedere la reazione che avrebbe suscitato il nuovo trailer di Scream 7. Il film precedente, con Melissa Barrera e Jenna Ortega nei panni delle nuove eroine della saga, aveva intrapreso una nuova entusiasmante direzione, allontanandosi dagli elementi meta e puntando a spaventare il pubblico con i propri mezzi. Il risultato aveva entusiasmato i fan e portato il film a diventare il più redditizio della serie Scream a livello nazionale.
