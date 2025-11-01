Il poliziotto va in pensione la figlia risponde all’ultimo saluto via radio | Proverò a continuare quello che hai iniziato

Il passaggio di consegne nei posti lavorativi è segnato da emozioni inevitabili: lasci ciò che hai fatto per tutta la vita e che ti ha definito per tanto tempo, indossando una divisa al servizio delle persone, portando ogni giorno sulle spalle il peso di un lavoro che ti richiede di essere presente, di essere devoto verso quello che fai. Questa è la storia di papà Moreno Fernandez, primo dirigente della Questura di Roma, che per 35 anni è stato al servizio della Polizia di Stato. E della figlia Giulia, che ha seguito le sue orme, la stessa vocazione del suo papà. E di una promessa: continuare a svolgere il suo lavoro, quello che ha iniziato. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il poliziotto va in pensione, la figlia risponde all’ultimo saluto via radio: “Proverò a continuare quello che hai iniziato”

