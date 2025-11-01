Il più grande e importante museo egizio al mondo ha finalmente aperto al pubblico

L'occasione è ghiotta: dopo oltre trent'anni, apre uno dei musei più interessanti al mondo, ovvero il Great Egyptian Museum, il Grande museo egizio del Cairo. Un progetto avviato nel 1992, con la prima pietra posata nel 2005 e, anche se c'è stata una sorta di soft opening l'anno scorso, in apertura ufficiale il 4 novembre 2025, finalmente fruibile a pieno regime. Nel mezzo è successo di tutto, anche politicamente, ma ora ogni avversità appare superata. Partiamo dai numeri. Great Egyptian Museum unveils tapestry of ancient history in Giza. Great Egyptian Museum AnadoluGetty Images Sembra proprio che sia valsa la pena di aspettare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

