Il Piccolo internazionale | Il Presente Indicativo per esplorare il mondo

Mancava un pezzo alla stagione del Piccolo. Bel mosaico, certo. Ma finora senza un tassello fondamentale: il respiro internazionale e la ricerca esplicita sui linguaggi, per lo più in dialogo con gli artisti associati. Respiro che per la terza volta caratterizza “ Presente Indicativo “, il festival biennale voluto dal direttore artistico Claudio Longhi, in programma dal 14 maggio ma presentato ieri allo Studio. A conferma della centralità progettuale della rassegna. Che infatti non delude nei nomi coinvolti: il direttore di Avignone Tiago Rodrigues, l’amatissima Caroline Guiela Nguyen, Lukasz Twarkowski, Anne Teresa De Keersmaeker, Milo Rau, Thomas Verstraeten di FC Bergman. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Piccolo internazionale: "Il Presente Indicativo per esplorare il mondo"

