Andrea Valenti, segretario provinciale Pd: a distanza di qualche giorno, sempre convinto che il vostro sia stato un ottimo risultato? "Certo, il migliore del Pd e della coalizione in Toscana. Lunedì faremo l’analisi in direzione e proporrò che Siena richieda formalmente di essere rappresentata in giunta". Proporrete anche il nome? "Quello di Simone Bezzini, perché è l’assessore uscente e la Toscana ha proposto come modello il proprio sistema sanitario. Sarebbe un controsenso non premiare chi l’ha portato avanti in prima persona". Per quel posto si fanno però anche i nomi di tecnici molto accreditati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Pd spinge Bezzini. Valenti: "Un paradosso non essere in giunta"