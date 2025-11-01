Il pasticcere diventato uno dei più famosi al mondo dopo essere partito da un piccolo forno di Waterloo
Dagli inizi in un piccolo forno di Waterloo alla vittoria alla Coupe du Monde de la Pâtisserie, fino al laboratorio di Padova: la storia di Luigi Biasetto. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Altre letture consigliate
Dolcetto o scherzetto? Con i prodotti Modecor ogni dolce diventa… spaventosamente delizioso! ? Glasse, decorazioni e colori a tema per dare vita alle tue creazioni di Halloween. Prepara, decora e stupisci tutti con il tuo tocco da pasticcere mostruoso - facebook.com Vai su Facebook