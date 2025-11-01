Il partito centrista D66 è il vincitore delle elezioni generali nei Paesi Bassi
Il partito centrista liberale D66 ha ufficialmente battuto il Partito per la libertà ( Pvv ) di estrema destra, diventando il principale vincitore delle elezioni parlamentari lampo di questa settimana nei Paesi Bassi. Chi è Rob Jetten e cosa rappresenta il D66. Il partito liberalcentrista è stato al governo per l’ultima volta durante l’ultimo mandato dell’ex premier Mark Rutte, caduto nel 2023 in seguito a una crisi sull’asilo. Lo stesso Jetten è stato ministro del clima e dell’energia nell’ultima coalizione di Rutte fino al 2024. Jetten ha fatto una dura campagna per il ritorno a una politica “progressista”, puntando sull’energia verde per mantenere bassi i costi energetici, sulla costruzione di città per affrontare la crisi degli alloggi e sull’alleggerimento del sistema sanitario dando priorità alla prevenzione delle malattie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
