Il pari? Pisa non è San Giuliano E i termali scherzano | Qui è dura
Maurizio Sarri e il San Giuliano Football Club: due traiettorie calcistiche che per un breve, ma intenso, istante si sono incrociate. Incredibile ma vero, nel post partita della gara dell’Arena Garibaldi l’allenatore della Lazio ha utilizzato come metro di paragone proprio la compagine nerazzurra del lungomonte pisano per enfatizzare la portata del pareggio ottenuto contro lo Sporting Club. "La squadra di Gilardino ha pareggiato a Bergamo, ha perso immeritatamente a Napoli, ha fatto punti contro il Milan e la Fiorentina: partite nelle quali avrebbe anche meritato qualcosa in più. È in Serie A con pieno merito, non è che abbiamo pareggiato col San Giuliano". 🔗 Leggi su Lanazione.it
