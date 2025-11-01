Il Paradiso delle Signore verso il cambio orario | il motivo della strategia Rai

Rai1 mette mano al suo pomeriggio e lo fa con una mossa studiata nei dettagli: Il Paradiso delle Signore, d’ora in poi, posticipa la partenza di dieci minuti, andando in onda alle 16,10 anziché alle 16,00. Una scelta che può apparire come marginale, ma che in realtà rientra in una più ampia strategia di riequilibrio del daytime della rete ammiraglia, sempre attenta al difficile gioco degli incastri tra informazione, intrattenimento e concorrenza (più spietata che mai). I nuovi orari del pomeriggio di Rai1. La decisione parte da un’esigenza ben precisa: rafforzare la tenuta del pomeriggio, che da tempo alterna successi consolidati e segmenti più fragili. 🔗 Leggi su Dilei.it

