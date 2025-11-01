Il Paradiso delle Signore verso il cambio orario | il motivo della strategia Rai

Dilei.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rai1 mette mano al suo pomeriggio e lo fa con una mossa studiata nei dettagli:  Il Paradiso delle Signore, d’ora in poi,  posticipa la partenza di dieci minuti, andando in onda  alle 16,10 anziché alle 16,00. Una scelta che può apparire come marginale, ma che in realtà rientra in una più ampia strategia di riequilibrio del daytime della rete ammiraglia, sempre attenta al difficile gioco degli incastri tra informazione, intrattenimento e concorrenza (più spietata che mai). I nuovi orari del pomeriggio di Rai1. La decisione parte da un’esigenza ben precisa:  rafforzare la tenuta del pomeriggio, che da tempo alterna successi consolidati e segmenti più fragili. 🔗 Leggi su Dilei.it

il paradiso delle signore verso il cambio orario il motivo della strategia rai

© Dilei.it - Il Paradiso delle Signore verso il cambio orario: il motivo della strategia Rai

Leggi anche questi approfondimenti

paradiso signore verso cambioIl Paradiso delle signore, cambio di programmazione: il 31 ottobre va in onda più tardi - La soap andrà eccezionalmente in onda con 10 minuti di ritardo rispetto all’orario consueto: l’inizio è previsto alle 16:10 ... Come scrive it.blastingnews.com

paradiso signore verso cambioRai 1 cambia il pomeriggio: Il Paradiso delle Signore slitta alle 16.10 - Il Paradiso delle Signore cambia orario e va in onda alle 16. Scrive davidemaggio.it

paradiso signore verso cambioIl Paradiso delle signore, cambio palinsesto novembre: la soap slitta per sfidare Amici 25 - L'appuntamento con la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 è confermato nella fascia pomeridiana seppur con ... Scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Paradiso Signore Verso Cambio