Il Palermo fa festa davanti alle leggende rosanero | Pierozzi show Pescara strapazzato 5-0
Il Palermo di Pippo Inzaghi riparte e si regala un bel compleanno: netto 5-0 al Pescara, prestazione convincente e tre punti importanti per muovere la classifica dopo i due stop consecutivi. Pierozzi firma una doppietta, in mezzo la rete di Segre, quindi il poker calato da Brunori e il quinto gol. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Festa del Corbezzolo ? 8-9 novembre 2025 Sant'Ambrogio #Cefalù #Palermo #eventisicilai25 #visitsicilyinfo - facebook.com Vai su Facebook
Inizia la festa per i 125 anni del Palermo, Inzaghi: "Spero di regalare un sogno a questa città" - L'allenatore alla presentazione degli eventi celebrativi: "Mi auguro di essere all'altezza e di scrivere il mio nome nella storia rosanero". Si legge su palermotoday.it
Palermo, il 31 ottobre grande festa a Villa Filippina con i tifosi e 40 leggende rosanero - Durante la conferenza stampa al Teatro Politeama dedicata ai 125 anni del Palermo, è stato annunciato l’evento che chiuderà le celebrazioni dell’anniversario: la sera del 31 ottobre si terrà una grand ... Lo riporta mondopalermo.it
La capolista Modena tiene a Palermo. Empoli, Dionisi pari al debutto, colpo Padova - 1 il big match del Barbera: Segre illude il Palermo, poi autogol di Bereszynski. Scrive msn.com