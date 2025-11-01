Il Palermo fa festa davanti alle leggende rosanero | Pierozzi show Pescara strapazzato 5-0

Il Palermo di Pippo Inzaghi riparte e si regala un bel compleanno: netto 5-0 al Pescara, prestazione convincente e tre punti importanti per muovere la classifica dopo i due stop consecutivi. Pierozzi firma una doppietta, in mezzo la rete di Segre, quindi il poker calato da Brunori e il quinto gol. 🔗 Leggi su Palermotoday.it