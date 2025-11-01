Il paese terrorizzato dai ragazzini che lanciano petardi col volto coperto
Sono vestiti completamente di nero e con la faccia coperta, girano per il paese e si divertono a lanciare petardi terrorizzando i passanti e gli animali. Succede a Ornago, piccolo comune del Vimercatese che conta quasi 5.500 abitanti. Il fatto è stato raccontato sui social raccogliendo le. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
SCAPPA DAL MACELLO: IL SINDACO LA SALVA Una povera vitella di un anno circa di età è riuscita a fuggire dal mattatoio a Leini (Torino) lunedì scorso. L’animale ha cominciato a correre terrorizzato tra le vie del paese da resistere perfino ai dardi tranquill - facebook.com Vai su Facebook
Anziani terrorizzati da baby gang, scatta il codice rosso - Due anziani coniugi di Statte (Taranto), lei disabile e lui malato oncologico, vivono da mesi un incubo a causa di una baby gang del paese. msn.com scrive
A San Mariano torna l'allarme: ragazzini lanciano sassi contro auto e pedoni - Una questione che nei mesi scorsi, ad agosto, ha portato alla denuncia di un quindicenne, ... Si legge su ilmessaggero.it