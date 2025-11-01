Il nome lo sfratto e l' esilio Andrea è un ex principe ma salva la successione

Bye bye Principe Andrea, adesso sarà solo mister Mountbatten-Windsor. Dopo la clamorosa svolta decisa da Buckingham Palace, il fratello di re Carlo, tornato un semplice privato cittadino, dovrà rispondere come tutti di fronte alla giustizia. Lo ha sottolineato già ieri Chris Bryant, ministro degli affari britannico, spiegando che il figlio prediletto di Elisabetta dovrebbe rispondere agli inquirenti americani che si occupano del caso Epstein se gli venisse richiesto, essendo peraltro già stato cancellato dal registro pubblico dei pari e dei nobili. Una mossa quest'ultima che mette definitivamente la parola fine alla vita pubblica dell'ex principe per il quale da oggi inizia un'esistenza ben diversa da quella a cui era abituato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il nome, lo sfratto e l'esilio. Andrea è un ex principe (ma salva la successione)

Approfondisci con queste news

Nei due appartamenti che hanno ricevuto il provvedimento di sfratto vivevano due famiglie con figli piccoli. “Persone e famiglie che hanno sempre pagato l’affitto vengono buttate in mezzo alla strada per fare un B&B con la scusa della finita locazione” denunci - facebook.com Vai su Facebook

#Roma, #70enne sotto sfratto si accampa in via Arenula. Il viceministro Sisto (pugliese come lei) la incontra: «Verifiche sul caso» - X Vai su X

Andrea, l'ex principe "mantenuto" dal trono britannico: l'ipotesi dell'esilio dorato per salvare i segreti reali - Si fa così strada anche l'idea che Andrea possa accettare un esilio dorato come quello di re Juan Carlos di Spagna, che si rifugiò ad Abu Dhabi dopo l'abdicazione nel 2014, lasciandosi alle spalle le ... ilmessaggero.it scrive

L'«esilio» di Andrea nel Norfolk, vicino a Sandringham (e perché nella storia della famiglia reale la decisione di re Carlo ha un solo precedente) - Il sovrano britannico ha annunciato questa sera che il fratello sarà conosciuto d'ora innanzi solo come Mountbatten Windsor, via tutti i titoli. Secondo msn.com

“Una comune donna ha tirato giù un principe”: il principe Andrea e l’ex moglie Sarah Ferguson in “esilio bucolico forzato” dopo la cacciata di Re Carlo - L'ex principe perde tutti i titoli e verrà trasferito in un "esilio bucolico forzato" dopo lo scandalo legato a Jeffrey Epstein ... Come scrive ilfattoquotidiano.it