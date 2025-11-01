Il Napoli viaggia col turnover incorporato già 24 i calciatori utilizzati Ed è tornato Lukaku Repubblica
Il Napoli viaggia col turnover incorporato, già 24 i calciatori utilizzati (Repubblica) Il Napoli e il turnover sono compagni di viaggio inseparabili. Oggi si torna a giocare, alle 18 contro il Como (al Maradona) e martedì sera sempre al Maradona se la vedrà in Champions contro l’ Eintracht Francoforte. Scrive Marco Azzi per Repubblica: Squadra che vince si cambia. Sono già 24 i giocatori utilizzati dopo appena 9 giornate di campionato da Antonio Conte, che sta puntando molto forte sulle rotazioni per uscire indenne dal terribile tour de force di inizio autunno, in cui il suo Napoli continua a essere impegnato a pieno regime su due fronti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
