Il Napoli sbatte sul muro Como
Il Napoli impatta per 0-0 contro il Como di Fabregas. Gli uomini dello spagnolo disputano una partita di personalità al Maradona, sbagliano un rigore e guadagnano un punto giusto contro la capolista. Stasera Milan – Roma potrebbe ancora cambiare la situazione al vertice. Napoli – Como, il match. Pareggio a reti bianche al Maradona dopo una partita molto difficile e tattica. Il Como sbaglia un rigore al 26? con Morata, o, meglio, Milinkovic-Savic para il suo sesto rigore su ben 10 tirati contro. Il Napoli sfiora un paio di volte il goal con un McTominay stasera egoista che non vede Hojlund piazzato meglio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Contenuti che potrebbero interessarti
IL NAPOLI BATTE LA JUVE Impresa della Primavera dei partenopei: 2-0 ai bianconeri! - facebook.com Vai su Facebook
Il Napoli sbatte contro il Como, bestia nera di Conte. Miliknovic-Savic para un altro rigore - 0 al Maradona contro un avversario che ha ribadito di essere uno dei più tignosi e pericolosi per tutti in campionato. fanpage.it scrive
Il Napoli impatta sul muro del Como, finisce 0-0: chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu! - 0 il Napoli di Antonio Conte contro il Como di Fabregas: una gara a scacchi quasi noiosa dove la tattica vince sulle emozioni. Secondo tuttonapoli.net