Il Napoli è imbattuto in casa da 16 partite sfodera questo record con una certa apprensione Corsera
Alle 18 si gioca Napoli-Como e la squadra prima in classifica (in condominio con la Roma) prova ad allungare. Lo scorso anno, a Como, gli uomini di Conte persero 2-1. All’andata vinsero 3-1 ma il primo tempo fu di sofferenza. Scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: La posta in gioco per tenere il ritmo scudetto dunque è alta: il Napoli gioca prima di tutte le altre e ha la possibilità di allungare soprattutto sulla Roma con cui condivide la vetta. Il dato che balza agli occhi è statistico: nessun’altra squadra nei principali cinque campionati europei è imbattuta in casa da 16 partite, vincendo le ultime cinque. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
