Il Movimento 5 Stelle di Avellino presenta la lista per Roberto Fico | Sanità acqua e aree interne al centro

Avellinotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Movimento 5 Stelle di Avellino si è riunito questa mattina al Circolo della Stampa per la presentazione ufficiale della lista provinciale a sostegno di Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione Campania. Le elezioni regionali si terranno domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025.A. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

