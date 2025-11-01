Si può incrociare Pietro Pacciani, nelle vie di Lucca in spazi che però niente hanno a che vedere con i Comics. Il cartonato a grandezza naturale del contadino accusato dei delitti del mostro, morto prima che venissero condannati per quattro duplici omicidi i suoi complici Mario Vanni e Giancarlo Lotti, è la furbata per lanciare, approfittando della grande vetrina della fiera del fumetto, un gioco da tavolo chiamato " Merendopoli ", revisione del più noto Monopoli che s’ispira alle vicende che ebbero per protagonisti gli sgangherati "compagni di merende". È vero, certe scene del processo, complice Youtube, sono diventate cult, nonostante sedici morti brutalmente assassinati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il Monopoli del Mostro fra i fumetti: "Offende la memoria delle vittime"