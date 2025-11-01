Il Monopoli del Mostro fra i fumetti | Offende la memoria delle vittime
Si può incrociare Pietro Pacciani, nelle vie di Lucca in spazi che però niente hanno a che vedere con i Comics. Il cartonato a grandezza naturale del contadino accusato dei delitti del mostro, morto prima che venissero condannati per quattro duplici omicidi i suoi complici Mario Vanni e Giancarlo Lotti, è la furbata per lanciare, approfittando della grande vetrina della fiera del fumetto, un gioco da tavolo chiamato " Merendopoli ", revisione del più noto Monopoli che s’ispira alle vicende che ebbero per protagonisti gli sgangherati "compagni di merende". È vero, certe scene del processo, complice Youtube, sono diventate cult, nonostante sedici morti brutalmente assassinati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
"Rebecca L Monopoli" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
«Ronaldo il Fenomeno? Tecnicamente era un mostro. Un’arma vivente, un talento che sembrava sceso da un altro pianeta. Ma se devo dire chi, in assoluto, mi ha lasciato un segno indelebile… allora dico Maldini. Non un semplice difensore. Un monumento. - facebook.com Vai su Facebook
Il Monopoli del Mostro fra i fumetti: "Offende la memoria delle vittime" - Si può incrociare Pietro Pacciani, nelle vie di Lucca in spazi che però niente hanno a che vedere con i ... Da quotidiano.net