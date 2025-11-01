Ventuno parole chiave - alcune assai semplici e ormai entrate nel lessico quotidiano di ogni ragazzo (social, influencer, privacy, virus), altre decisamente meno usuali (hikikomori, nomofobia) - messe una di seguito all’altra, dalla A (acchiappaclick) alla Z (di generazione Z), con un unico obiettivo: aiutare i più giovani a navigare in rete e a usare i social in modo consapevole e responsabile.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il mondo del web dalla A alla Z: dopo il Patentino Digitale arriva l'Abbecedario della Media Education del Corecom Sicilia per le scuole