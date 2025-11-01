Il Milan di Allegri all'esame Gasperini | Leao e Nkunku insieme? Sono curioso anch'io di vederli…

Massimiliano Allegri ha lasciato le porte spalancate a diversi ipotesi di formazione per la sfida del Milan alla Roma capolista. Tanti gli infortuni, una rosa corta e giovani aggregati alla prima squadra. "Si può giocare anche senza punte". O con Nkunku e Leao insieme: "Sanno giocare al calcio, sarei curioso anch'io di vederli insieme.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Allegri fa il bollettino dell’infermeria rossonera: anche contro la Roma sarà emergenza in casa Milan - facebook.com Vai su Facebook

Brutte notizie per il Milan di Allegri Lesione al soleo per Rabiot: salta Milan-Fiorentina Il francese sarà rivalutato tra 10 giorni #Rabiot #Milan #DAZN - X Vai su X

Gasperini: "Sfida scudetto col Milan? Inter e Napoli hanno qualcosa in più" - Roma: "Io e Allegri siamo esperti, ma non basta. Scrive msn.com

Gasperini contro Allegri, sfida tra titani - Max il più affrontato da Gian Piero, che però non vince da quattro anni. Secondo ilromanista.eu

Allegri pre Milan Roma: «Equilibrio per battere Gasperini. Su Leao tengo a dire questa cosa» - Allegri carica il Milan: «Contro la Roma servirà equilibrio e concretezza» Alla vigilia di Milan Roma, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa da Milanello per presentare una sfida che va ... calcionews24.com scrive