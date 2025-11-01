Il mestiere dell’archeologo

Ogni volta che sentite la parola 'archeologo' vi viene in mente Indiana Jones? Con questa visita al Museo delle Navi Antiche potrete scoprire il vero volto di questa affascinante professione: come si lavora su uno scavo, come si leggono i materiali e come da piccoli indizi si ricostruiscono. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

