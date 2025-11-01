Il messaggio di Papa Leone XIV | Disarmiamo la rassegnazione la scuola restituisca speranza al mondo

Un mondo oscurato da ingiustizie e incertezze ha bisogno di ritrovare la forza della speranza. È questo il cuore del messaggio lanciato da Papa Leone, che nel suo ultimo intervento ha parlato del ruolo decisivo della scuola e dell’educazione come strumenti per restituire fiducia all’umanità. Il Pontefice ha invitato insegnanti, studenti e istituzioni educative a farsi portatori di luce in un tempo segnato dal disincanto e dalla paura: “ È compito dell’educazione offrire questa Luce Gentile “, ha sottolineato il Papa citando san John Henry Newman, “a coloro che altrimenti potrebbero rimanere imprigionati dalle ombre particolarmente insidiose del pessimismo e della paura ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

