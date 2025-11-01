Il mese di Novembre del Centro Tecnico BM Arezzo si apre a La Spezia

Arezzo, 1 novembre 2025 – Weekend di basket da giocare. . Domenica alle 18 gli amaranto saranno di scena in Liguria. Il Centro Tecnico BM Arezzo domenica prossima salirà in Liguria per affrontare lo S pezia Basket Club di coach Ricci, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Vozzella di Genova e Fambrini di Lucca. Curiosamente entrambe le squadre sono state sconfitte da formazioni senesi nell'ultimo turno, il Centro Tecnico BM si è dovuto arrendere all'imbattuto Costone capolista, mentre lo Spezia è stato battuto dalla Virtus nei secondi finali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

