Il ‘Menga’ diventa un caso | Noi alla Stazione Gauss? Non è il posto adatto

Quando hanno sentito dell’ipotesi della Stazione Gauss, avanzata da Andrea Biancani, come possibile nuova sede per il ‘Menga’, i gestori dello storico circolo pesarese sono sobbalzati sulla sedia. "Nessuno dell’amministrazione comunale ci aveva mai parlato né proposto la Stazione Gauss come luogo dove poterci trasferire – dice Roberto Baioni, dopo aver letto sulle pagine del nostro giornale l’intervista al sindaco –. Tra l’altro si tratta di un posto non adatto per le esigenze del circolo e siamo rimasti sorpresi di questa ipotesi anche perché è tantissimo tempo che con il Comune non ci sono contatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

