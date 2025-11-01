Il marito la aggredisce con una mannaia davanti al figlio | quasi amputato un polso 45enne in sala operatoria

Una donna di 45 anni è stata aggredita con una mannaia dal marito, 48enne cinese arrestato dalla Polizia di Prato per lesioni gravissime e maltrattamenti, davanti agli occhi del figlio. Ha riportato la subamputazione del polso destro e di due dita della mano sinistra. I medici l'hanno portata in sala operatoria per tentare di salvarle polso e dita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

